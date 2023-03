Running, torna la Scarpadoro Ability con Giusy Versace: appuntamento a Vigevano domenica 26 marzo

Tutto pronto per la 16^ Scarpadoro Half Marathon, la corsa non competitiva di 5 km dedicata alle persone con disabilità, ideata da Giusy Versace e dalla sua associazione “Disabili No Limits” . Nella giornata di domenica 26 marzo, a Vigevano, torna dopo 3 anni di stop a causa della pandemia l’appuntamento con una delle tappe più prestigiose del calendario di incontri organizzati annualmente dall’associazione di Giusy Versace.

Sarà proprio l’atleta paralimpica e Senatrice della Repubblica a gareggiare in sella a una handbike e continuare a promuovere lo sport in un occasione speciale come la Scarpadoro Ability, che ogni anno richiama centinaia di persone. La partenza è prevista per le 9.30 e i partecipanti potranno competere su svariate distanze (21K-10,2K-5K). “Sono contenta che si riesca ad organizzare nuovamente quest’evento. L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero di ragazzi e regalare una giornata speciale, dimostrando che lo sport è una terapia per ritrovare il sorriso” ha detto Giusy Versace.