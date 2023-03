Vietata la trasferta a Napoli ai tifosi dell’Atalanta. A comunicarlo è la Prefettura del capoluogo campano per “motivi di ordine e sicurezza pubblica”. Non potranno quindi accendere al Maradona tutti i residenti della provincia di Bergamo a cui è stata vietata la vendita dei biglietti per la sfida di sabato 11 marzo.