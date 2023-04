Inter, Inzaghi: “Lukaku dispiaciuto per quello che è successo contro la Juventus. Si è allenato bene”

Nel pre partita di Salernitana-Inter è toccato a Simone Inzaghi parlare ai microfoni di Dazn per presentare la partita. Il tecnico dei nerazzurri ha lanciato Romelu Lukaku dal primo minuto nella sfida contro gli uomini di Paulo Sousa che arrivano da un buon momento di forma. Proprio sull’attaccante belga Inzaghi ha voluto spendere due parole: “L’episodio di martedì è difficile da lasciare alle spalle ma ha lavorato bene. E’ dispiaciuto perché voleva giocare la semifinale di ritorno ma si è allenato bene, l’ho visto sereno“. Sicuramente gli avvenimenti di martedì contro la Juventus hanno toccato la sensibilità di Lukaku, atteso ora dal far bene in quel di Salerno.