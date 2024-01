Liverpool, Anfield Road omaggia Klopp: lui sorride durante You’ll Never Walk Alone (VIDEO)

Striscioni, applausi, cori. Il suo volto quasi in ogni settore. Jurgen Klopp è stato omaggiato da Anfield Road prima del match del Liverpool contro il Norwich in FA Cup, la prima gara dopo l’annuncio dell’addio ai reds a fine stagione da parte del tecnico. Klopp è apparso sorridente e anche visibilmente emozionato durante You’ll never walk alone. Un coro che il tedesco ha sentito centinaia di volte. Questa però è stata un po’ più speciale delle altre.

