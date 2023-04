Time: Messi e Shiffrin tra le cento persone più influenti del 2023

Il Time ha stilato l’elenco delle cento persone più influenti del 2023 e tra queste c’è Lionel Messi, star del calcio mondiale, e la fuoriclasse dello sci alpino Mikaela Shiffrin. A dicembre l’argentino ha completato il suo infinito palmares vincendo i Mondiali con l’Argentina, mentre la sciatrice americana ha superato il record di 86 vittorie nel circuito appartenente a Stenmark e si è issata fino a 86, commentando con gioia l’inserimento tra le persone più influenti: “Non riesco nemmeno a esprimere a parole che onore sia far parte dell’elenco della rivista ‘Time’ delle 100 persone più influenti. Il mio team di supporto è l’unico modo in cui sarei in grado di farlo, figuriamoci salire sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo 88 volte”, ha scritto su Instagram.