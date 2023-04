Running, Roma Appia Run 2023: rinviata a sabato 29 aprile la gara dedicata ai più piccoli

È stata rinviata a sabato 29 aprile la Roma Appia Run, il Fulmine dell’Appia, originariamente in programma nella giornata di sabato 15 aprile e dedicata ai bambini. Il motivo? La pioggia annunciata sulla Capitale, che ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma. Appuntamento dunque a sabato 29, con ritrovo unico alle ore 14,00 ed inizio corse alle ore 15,00. Circa 1.000 i piccoli iscritti all’evento, sold out da settimane e pronto a vivere un’edizione da record. Confermata invece la XXIV edizione della Roma Appia Run, in programma domenica 16 aprile.