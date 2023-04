BJK Cup 2023: Kostyuk scoppia in lacrime durante l’inno ucraino (VIDEO)

di Antonio Sepe 53

In occasione della sfida di Billie Jean King Cup 2023 tra Ucraina e Repubblica Ceca, si è verificato un momento davvero struggente durante gli inni nazionali. Marta Kostyuk, tennista ucraina classe 2002, non è infatti riuscita a trattenere le lacrime mentre risuonava l’inno ucraino ed è scoppiata in un pianto. Un pianto più eloquente che mai, che sottolinea il difficile momento che stanno vivendo le giocatrici ucraine, lontane dal loro paese natio e con la preoccupazione che da un momento all’altro possa succedere qualsiasi cosa. Ecco il video delle lacrime di Kostyuk.