Tifoso del Napoli muore di infarto nei pressi della stazione di Udine

Un tifoso del Napoli è purtroppo morto d’infarto verso le 4 della notte nella zona della stazione dei treni di Udine. Non sono bastate diverse chiamate al Nue112 da parte di alcuni passanti che l’hanno visto accasciarsi a terra. Attivata la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, gli infermieri sono arrivati sul posto con ambulanza e automedica provenienti da Udine. Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione, ma per la persona non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.