Cremonese-Spezia, Ballardini: “La squadra sta bene, sarà partita diversa rispetto a San Siro”

Dopo il pareggio ontro il Milan la Cremonese si prepara a quella che potrebbe essere l’ultima, piccola, chance di riagganciare il treno salvezza. Arriva la sfida contro lo Spezia, che mister Davide Ballardini ha presentato in conferenza stampa: “Non pensiamo al discorso salvezza, c’è solo da concentrarsi sulla partita contro lo Spezia. E’ una squadra che aveva altri obiettivi, a gennaio hanno fatto investimenti importanti, come quello di Shomorudov. Andiamo a incontrare una squadra che si trova in quella posizione di classifica ma che ha un rosa all’altezza della categoria”.

“Mi sembra che la squadra stia abbastanza bene – ha proseguito il tecnico – nonostante la partita di domani sarà la quarta in nove giorni. E con così tante partite in pochi giorni bisogna essere bravi a gestirle. Si tratterà di un match completamente diverso da quella affrontato a San Siro”.

Sulla formazione che andrà in campo: “Credo confermeremo la difesa a quattro, Chiriches ha confermato il suo valore. L’unico suo problema sono gli infortuni. Squalificati a parte, domani non ci sarà Tsadjout, e Dessers proverà a fare qualcosa di più ma ieri sentiva un po’ di fastidio. Abbiamo Ciofani, poi possiamo mettere Felix, che ha caratteristiche completamente diverse, così come Okereke”.