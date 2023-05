Running, domenica 7 maggio la 7^Bibione Half Marathon

Domenica 7 maggio i riflettori saranno puntati sul litorale di Bibione, dovrà andrà in scena la 7^ Bibione Half Marathon. Start list maschile con atleti agguerriti: sulla carta la vittoria è del keniano Bernard Musau Wambua (Atl. Winner Foligno), che nella sua carriera ha ottenuto la vittoria della prestigiosa The Great 10k di Berlino ed un personal best sulla distanza di 1h00’41” che gli è valso la vittoria a Pisa lo scorso ottobre. L’italo marocchino Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) lo scorso anno secondo su queste strade e a Carrara capace di 1h06’40” dovrà vedersela con il keniano Michael Selelo Saoli (Run2gether), autore di un ottimo 1h04’42” alla mezza maratona di Klagenfurt del 2022 e recentemente vincitore della Sarnico Lovere Run lo scorso 23 Aprile.

Tra le donne è una vera fuoriclasse la keniana Cavaline Nahimana (Atl. Libertas Unicusano Livorno) capace di completare la mezza maratona in 1h11’58” ma non starà a guardare Nancy Kerubo Kerage (Atl. Sandro Calvesi) che ha già nelle gambe un ottimo crono di 1h16’40” fatto registrare ad Arezzo nel 2022 e vincitrice sempre nel 2022, con primato del percorso, della Corsa dei Castelli a Trieste. A difendere i colori nazionali la ex campionessa italiana di maratona Arianna Lutteri (Team KM Sport Verona) che sulla distanza ha fatto segnare a Verona lo scorso anno il suo personal best di 1h17’58” e che conosce bene le strade di Bibione per aver ottenuto un ottimo quarto posto nel 2021.

La manifestazione è sold-out e tocca i 1.500 iscritti con il 30% di donne. Ben 19 le lingue che si potranno ascoltare durante il weekend di gara, straordinaria la presenza austriaca seguita da atleti dall’Afghanistan e Germania, atleti arrivano persino dal lontano Brasile.