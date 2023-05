Tifosi Amburgo festeggiano troppo presto: invasione di campo, ma viene promosso l’Heidenheim (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Scene incredibili in Germania dove, in Zweite Liga i tifosi dell’Amburgo hanno festeggiato troppo presto. Al fischio finale del loro match, vinto contro il Sandhausen per 0-1, i supporter blu e neri hanno fatto un’invasione di campo, pensando di aver raggiunto la promozione in Bundesliga. Ma così non è stato. Contemporanemanete, l’Heidenheim ha ribaltato la sua gara contro il Regensburg, segnano il gol del pareggio al 93′ e il gol vittoria al 99′ (2-3), centrando loro la promozione diretta.

Delusione amarissima per l’Amburgo e per i suoi tifosi, che adesso, per sperare ancora nella Bundesliga, dovranno affrontare il playoff promozione. Ecco il video della vicenda.