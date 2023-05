Liga, 37esima giornata: vincono Barcellona ed Atletico. Valencia nei guai

La Liga nella sua penultima uscita ha dato alcuni verdetti importanti nelle parti alte della classifica, ma non ancora nei quartier bassi della classifica. Il Barcellona, già Campione in carica, ha festeggiato ancora al Camp Nou rifilando un netto 2-0 al Mallorca con le reti di Fati (doppietta) e Gavi. Tutto facile per i blaugrana, soprattutto dopo l’espulsione di Ndiaye dopo 14 minuti. L’Atletico Madrid si è assicurato il terzo posto nello scontro diretto contro il Real Sociedad (sicura del quarto posto). Per i Colchoneros in rete di Griezmann e Molina. Inutile il gol di Sorloth per gli ospiti.

Scendendo in zona Conference League, frenano sia Athletic Bilbao dopo l’0-1 contro il già retrocesso Elche grazie al gol nel finale di Boyè, ma non ne approfitta l’Osasuna che viene fermato dalla sconfitta contro il Getafe per 2-1 (tre punti preziosissimi per la corsa salvezza). Non approfitta del passo falso di entrambe il Girona che perde in casa per 1-2 contro il Betis già sicuro della qualificazione alla prossima Europa League. Ed ecco che allora dopo tutti questi passi falsi chi si avvicina a meno uno dalla zona Conference è il Rayo Vallecano che ha la meglio contro il Villarreal grazie ai gol di De Tomas e Palazon.

Nelle parti bassi ogni verdetto rimandato all’ultima giornata di campionato, ossia quella del prossimo 4 giugno. 0-0 per i Real Valladolid che dopo la vittoria del Getafe rimane impantanato al terzultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione. Chi naviga in acque più agitate è l’Espanyol, che dopo essere passato in vantaggio contro il Valencia, si fa raggiungere e segna la sua aritmetica retrocessione. Il Valencia comunque rimane a rischio trovandosi a solo una lunghezza dal Valladolid attualmente terzultimo.