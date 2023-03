Tiafoe-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Frances Tiafoe sfiderà Cameron Norrie nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Continua il grande inizio di stagione del tennista britannico, che ha vinto 21 delle sue 24 partite fin qui disputate nel suo 2023. Al terzo turno si era trovato ad un passo dalla sconfitta contro Daniel, ma è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia, per poi eliminare al turno successivo anche Andrey Rublev. Tiafoe non ha ancora perso un set in quest’edizione del torneo californiano, ma è sotto due a zero nei precedenti. Norrie si è infatti imposto in due set nella datata edizione 2019 della Hopman Cup e più recentemente nel 2021 in tre set sul cemento di Delray Beach.

Tiafoe e Norrie scenderanno in campo oggi, mercoledì 15 marzo, alle ore 19:00 italiane. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra lo statunitense e il britannico. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.