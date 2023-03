AZ-Lazio, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Tutto pronto per AZ Alkmaar-Lazio. Alle 19:00 di oggi, mercoledì 15 marzo, Maurizio Sarri presenterà il match di ritorno degli ottavi di Conference League in conferenza stampa. Potrete seguire la conferenza stampa su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Grande attesa per le parole del tecnico biancoceleste in una settimana cruciale: prima l’impegno con l’AZ, poi il derby con la Roma. Da valutare l’11 titolare in Olanda, possibile turn over ma solo le parole di Sarri potranno aiutare a fare chiarezza. Monitorate anche le condizioni di Immobile, in dubbio per il derby.

