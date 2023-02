Thuram, c’è l’Inter davanti a tutte secondo la BBC

Il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach nelle scorse ore ha confermato che Marcus Thuram lascerà la squadra al termine del suo contratto, in scadenza a giugno. L’esterno offensivo francese sarà uno dei nomi più gettonati del calciomercato nei prossimi mesi, con molteplici club interessati a sfruttare l’occasione di poterlo prendere a parametro zero. Secondo quanto riporta la BBC, Manchester United e Bayern Monaco in questo momento sarebbero però dietro l’Inter nella rincorsa alle prestazioni del classe ’97.