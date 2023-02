Liverpool, Gakpo: “Con il Real possiamo dimostrare che siamo di nuovo in pista”

“Noi come squadra siamo pronti. Vogliamo giocare, vogliamo vincere soprattutto in casa e passare al turno successivo. La posta in gioco è alta, ma vogliamo dimostrare che siamo una buona squadra“. Queste le parole di Cody Gakpo in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Real Madrid, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. L’attaccante olandese, arrivato a gennaio dal PSV Eindhoven, è reduce dai primi due gol siglati con i Reds, contro Everton e Newcastle: “È una bella sensazione segnare il tuo primo gol in una partita molto importante come il derby del Merseyside – ha detto -. È stato un buon modo di iniziare a segnare, per poi proseguire contro il Newcastle. Abbiamo dimostrato che ci stiamo riprendendo da un periodo difficile e domani abbiamo una grande opportunità per dimostrare che siamo di nuovo in pista“.