F1: incidente in bicicletta per Stroll, salta i test in Bahrain

Lance Stroll non parteciperà ai test della Formula 1 in Bahrain. Come comunicato da Aston Martin, il pilota canadese è stato protagonista di una caduta durante un allenamento in bicicletta, che gli ha causato alcune lesioni. Il team britannico ha fatto sapere che le sue condizioni verranno valutate giornalmente, e che presto si avranno aggiornamenti in vista del Gran Premio del Bahrain, il primo del Mondiale 2023.