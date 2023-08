Thiem-Baez oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Kitzbuhel 2023

Dominic Thiem affronterà contro Sebastian Baez nella finale dell’Atp 250 di Kitzbuhel 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città austriaca. A contendersi il titolo saranno il beniamino di casa, alla prima finale Atp da quella delle Atp Finals 2020, e uno specialista della terra rossa come Baez, che si è garantito un balzo in avanti di ben 25 posizioni nel ranking. I due si sono affrontati solamente una volta in carriera, lo scorso anno a Bastad, e l’argentino s’impose in tre set. Stavolta però Thiem avrà dalla sua parte il pubblico di casa, che proverà a trascinarlo alla vittoria nonostante le enormi fatiche della semifinale contro Djere, durata ben 3h30′.

MONTEPREMI

COPERTURA TV

TABELLONE

Thiem e Baez scenderanno in campo oggi, sabato 5 agosto sul Center Court con inizio non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Thiem e Baez garantendo aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.