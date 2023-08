Thiem-Baez in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Kitzbuhel 2023

Dominic Thiem se la vedrà contro Sebastian Baez nella finale dell’Atp 250 di Kitzbuhel 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città austriaca. L’austriaco è tornato nell’atto conclusivo di un torneo Atp dopo quasi tre anni (l’ultima volta alle Atp Finals 2020) e l’ha fatto davanti alla sua gente, annullando ben cinque match point a Djere. Sicuramente c’è il rischio che paghi la stanchezza visto che ha trascorso in campo ben 3h30′, tuttavia sta vivendo una settimana da urlo e chissà che non possa riuscire a mettere la ciliegina sulla torta. Guai però a sottovalutare il suo avversario, l’argentino Baez, specialista della terra rossa e protagonista di una bella vittoria ai danni del connazionale Etcheverry, prima forza del seeding, in semifinale. Baez ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno sulla terra rossa di Bastad in tre set.

Thiem e Baez scenderanno in campo sabato 5 agosto sul Center Court con inizio non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Thiem e Baez garantendo aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.