Pagelle qualifiche MotoGP, GP Gran Bretagna 2023: Bezzecchi festeggia tra pioggia e cadute, flop Yamaha

Le pagelle delle qualifiche della MotoGP, con i voti ai protagonisti del GP di Gran Bretagna 2023. Sul tracciato di Silverstone, a spuntarla è Marco Bezzecchi, che bissa la pole di Assen e partirà davanti a tutti. In prima fila con lui Miller e Alex Marquez, mentre Bagnaia non va oltre il quarto posto. Qualifiche ampiamente condizionate dalla pioggia e da una pista estremamente bagnata che ha comportato cadute a ripetizione. Di seguito le pagelle.

GRIGLIA DI PARTENZA

PAGELLE QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA 2023

Marco Bezzecchi, voto 10: E’ ancora il pilota italiano a brillare nelle qualifiche, riuscendo a girare in 2:15.3 e mettersi davanti a tutti. Mattinata non impeccabile per lui, complice una caduta nel finale, ma ciò che conta è che scatterà dalla pole.

Jack Miller, voto 9,5: L’australiano è una garanzia e lo dimostra nelle difficili condizioni di Silverstone, conquistando una buona seconda piazza. Dopo esser stato a lungo in vetta, proprio nei minuti finali viene beffato da Bezzecchi. Può comunque fare molto bene nel weekend.

Alex Marquez, voto 9: La sorpresa della prima fila è il fratello di Marc, che trova un gran giro e centra un’inaspettata terza posizione. Anche per lui, come fosse automatico, arriva una caduta poco dopo aver fatto segnare il tempo, ma il bilancio della qualifica è positivo.

Pecco Bagnaia, voto 8: Tanto rammarico per il leader del mondiale, che dopo aver messo a referto il secondo tempo si ributta all’attacco salvo finire nella ghiaia ed essere costretto a tornare ai box. Purtroppo per lui, quando finalmente ritorna in pista non c’è più tempo e deve accontentarsi del quarto posto.

Enea Bastianini & Marc Marquez, voto 5: Eliminati nel Q1 entrambi i piloti, da cui ci si aspetta molto di più. L’azzurro chiude 13°, lo spagnolo 14°, a un passo dal Q2 ma fuori di poco. Servirà invertire il trend in vista del prosieguo del weekend.

Yamaha, voto 4: Qualifica da dimenticare per la Yamaha: Quartararo accusa problemi alla moto e chiude addirittura ultimo. Morbidelli invece riesce ad accedere al Q2 grazie a un buon tempo, ma poi non riesce a ripetersi e partirà dall’undicesima posizione.