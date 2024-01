Gigante femminile Kronplatz 2024, risultati e classifica prima manche: Gut-Behrami perfetta, tre azzurre in top 10

Lara Gut-Behrami riprende da dove aveva lasciato e domina la prima manche del gigante femminile di Kronplatz 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La veterana svizzera, trionfatrice nell’ultimo Super-G andato in scena sull’Olympia delle Tofane e leader della graduatoria di gigante, ha tagliato il traguardo in 1:00.48, mettendo un punto esclamativo sulla vittoria sulla pista Erta per l’ottava gara della stagione tra le porte larghe.

Alle sue spalle la neozelandese Alice Robinson, che ha approfittato del tracciamento della pista effettuato da un suo allenatore per chiudere seconda a 59 centesimi. Temporaneamente sul podio anche la svedese Sara Hector, distante 68 centesimi dalla vetta. Prima manche positiva anche per le sciatrici azzurre: la migliore è Federica Brignone, quinta a 84 centesimi. Alle sue spalle, più staccata, Marta Bassino, che perde un pizzico di velocità nel finale e chiude sesta a +1.32. Rimpianto Sofia Goggia, che per tre quarti di gara fa tutto benissimo ma poi nel finale crolla e perde tantissimo, dovendosi accontentare dell’ottavo posto a +1.42. Bene anche Roberta Melesi, che è in fiducia e lo dimostra chiudendo a ridosso della top 15 a 1’86”. Qualificate alla seconda manche anche Asja Zenere ed Elisa Platino, mentre non ce l’hanno fatta Lara Della Mea, Laura Pirovano e Ilaria Ghisalberti.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

L. Gut-Behrami (SUI) 1:00.48 A. Robinson (NZL) +0.59 S. Hector (SWE) ++0.68 R. Mowinckel (NOR) +0.77 F. Brignone (ITA) +0.84 M. Bassino (ITA) +1.32 M. Gasienica-Daniel (POL) +1.37 S. Goggia (ITA) +1.42 P. Moltzan (USA) +1.52 K.V. Lie (NOR) +1.56 M.F. Holtmann (NOR) +1.58

16. R. Melesi (ITA) +1.86

24. A. Zenere (ITA) +2.13

28. E. Platino (ITA) +2.40

34. L. Della Mea (ITA) +3.01

39. L. Pirovano (ITA) +3.65

40. I. Ghisalberti (ITA) +3.67