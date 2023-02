Formazioni ufficiali Inter-Udinese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Meazza tutto pronto per questa partita molto delicata per i nerazzurri, che vogliono una vittoria per rialzare la testa dopo l’ultimo pareggio, ma occhio ai friulani in grave difficoltà ormai da mesi. Chi riuscirà a vincere? Di seguito ecco le scelte ufficiali dei due tecnici, Inzaghi e Sottil.

Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 9 Dzeko. A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): 1 Silvestri; 50 Becao, 29 Bijol, 23 Ebosse; 19 Ehizibue, 37 Pereyra, 11 Walace, 4 Lovric, 13 Udogie; 26 Thauvin; 9 Beto. A disposizione: 20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 3 Masina, 5 Arslan, 7 Success, 14 Abankwah, 15 Ulneia Buta, 24 Samardzic, 80 Pafundi. Allenatore: Andrea Sottil.