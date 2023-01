Tennis, la società di Piqué non paga i giocatori presenti in Coppa Davis: l’Itf rompe il contratto

A partire dal 2023, la Kosmos, società di sport marketing dell’ex calciatore Gerard Piqué, non avrà più nulla a che fare con la Coppa Davis. L’Itf ha infatti deciso di interrompere il contratto dopo cinque anni e, secondo L’Equipe, alla base di tale decisione c’è un motivo ben preciso. La società di Piqué starebbe infatti attraversando una crisi finanziaria non indifferente con perdite di decine di milioni di euro tanto da chiedere una dilazione per i 6 milioni che era costretta a pagare. La cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio il mancato pagamento dei giocatori delle otto nazionali (tra cui l’Italia) presenti a Malaga a novembre per la fase finale. Toccherà dunque alla Itf saldare questo debito, ma con ogni probabilità la vicenda non finirà qui.