Liverpool, Klopp: “Al Brighton è De Zerbi-ball, scelta intelligente averlo preso”

“Prima c’era il Potter-ball, ora c’è il De Zerbi-ball. Abbiamo visto cosa hanno fatto a Anfield. Hanno fatto una scelta intelligente prendendolo per il dopo Potter”. Lo ha detto l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brighton di Roberto De Zerbi, esaltato dall’allenatore tedesco: “La filosofia di calcio basata sul possesso palla è molto simile. La fiducia cambia tutto nel calcio e loro sono molto in fiducia. Sarà dura ma non vedo l’ora che si giochi”.