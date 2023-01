Monza, 25 convocati contro la Cremonese: out Dany Mota

Sono 25 i convocati da mister Palladino nella sfida tra Cremonese e Monza valida per la diciottesima giornata di Serie A 2022/23, in programma sabato 14 gennaio alle 15 allo stadio Zini. Assente solo Dany Mota per un leggero fastidio muscolare.

Di seguito la lista completa: Pablo Marí, Marlon, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Sensi, Di Gregorio, Caprari, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, Carlos Augusto, Pessina, Petagna, Bondo, Carboni, Izzo, D’Alessandro, Vignato, Ciurria, Cragno, Sorrentino.