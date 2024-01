Tennis, Sinner torna ad allenarsi in palestra “prima di un’intensa giornata a Roma” (FOTO)

Jannik Sinner è tornato ieri in Italia da Melbourne, dopo uno scalo a Dubai, e si è diretto subito a Palazzo Chigi per essere ricevuto privatamente dalla Premier Giorgia Meloni. Nonostante i molti impegni istituzionali, nella testa dell’azzurro c’è solo il tennis e lo dimostra la foto postata sui suoi profili social. Sinner è infatti immortalato mentre si allena in palestra ed ha scritto letteralmente “Ritorno a questo (duro lavoro quotidiano, ndr) prima di un’intensa giornata a Roma“. Jannik verrà infatti ricevuto insieme agli altri vincitori della Coppa Davis dal Presidente Mattarella nella giornata di domani, giovedì 1 febbraio, e poi terrà una conferenza stampa presso la sede della Fitp.

Back to it before a busy day later in Roma 🇮🇹 pic.twitter.com/fZKGqL5wnZ — Jannik Sinner (@janniksin) January 31, 2024