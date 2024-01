Combinata nordica, sette azzurri convocati per la tappa di Seefeld

Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato sette azzurri per la tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica di Seefeld, in programma a partire da giovedì 1 febbraio con i Provisional Competition Round sul trampolino HS109. Il weekend proseguirà poi con due Gundersen venerdì, un’altra Gundersen masichile e una Individual Compact femmninile, quindi una terza Gundersen maschile domenica. Per il settore femminile sono state convocate Daniela Dejori e Veronica Gianmoena, mentre per il maschile Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Domenico Mariotti e Jacopo Bortolas.