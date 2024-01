Riyadh Season Cup 2024: la sfida tra Messi e Ronaldo in diretta su Dazn

Manca sempre meno alla tanto attesa amichevole tra l’Inter Miami e l’Al Nassr, vale a dire Leo Messi contro Cristiano Ronaldo. Il match è in programma il 1° febbraio nella cornice della Riyadh Season Cup e sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Pochi giorni fa, la squadra di Messi è stata sconfitta per 4-3 dall’Al Hilal di Milinkovic-Savic e proverà a riscattarsi contro CR7 e compagni, sempre nello scenario della Kingdom Arena di Riyadh. L’8 febbraio è invece prevista la sfida finale della competizione, vale a dire Al Hilal-Al Nassr, che decreterà la vincitrice della Riyad Season Cup. Per guardare la partita non sarà necessario un abbonamento dato che è inclusa nella modalità free, annunciata pochi giorni fa. Bisognerà soltanto andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.