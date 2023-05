Tennis, Sinner: “So di poter vincere i tornei, la rivalità con Alcaraz può diventare interessante”

Jannik Sinner ha rilasciato un’intervista al portale tedesco Tennis Magazin alla vigilia del Roland Garros 2023. Tra i temi affrontati, la sconfitta dello scorso anno contro Novak Djokovic a Wimbledon: “Non è accaduto nulla di particolare. Sapevo che sarebbe stata lunga e ci ho provato fino alla fine. Lui a un certo punto era obbligato ad alzare il livello per evitare la sconfitta e l’ha fatto. Nel quinto set ho fatto quello che dovevo, mi è mancata un pizzico di fortuna nei momenti decisivi“. Sulla rivalità con Alcaraz, invece: “Può diventare davvero interessante. Siamo due bravi ragazzi e due bravi tennisti, perciò mi auguro che continueremo ad affrontarci. Pur essendo più giovane di me Carlos è più avanti in termini di sviluppo. Dal punto di vista fisico è già maturo, oltre ad avere un talento incredibile“.

“Posso ancora migliorare tanto, soprattutto fisicamente. Quando non gioco i tornei mi dedico molto all’allenamento fisico, ma lavoro anche sul servizio a rete, dove ho margini di miglioramento. Sono consapevole di poter vincere i tornei, ma per vincere i grandi tornei servono partite ed esperienza. Sconfitte come quella contro Djokovic a Wimbledon alla lunga saranno molto utili – ha aggiunto Sinner, per poi concludere parlando del tennis italiano – Stiamo vivendo un grande sviluppo con tanti eventi e tennisti di talento. Inoltre abbiamo ottimi allenatori che possono formare i giocatori“.