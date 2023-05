Probabili formazioni Fiorentina-Roma, trentasettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma domenica 28 maggio alle 18:00 nella cornice del Franchi. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, ma vi terrà anche compagnia nei giorni precedenti al match con le notizie in tempo reale. I padroni di casa inseguono l’ottavo posto in classifica, mentre i giallorossi pensano ormai soltanto alla finale di Europa League. Ecco le possibile scelte dei due allenatori Vincenzo Italiano e Ivan Juric.

FIORENTINA – Cabral in attacco, favorito su Jovic. Ikone e Saponara a supporto. Barak, Mandragora e Castrovilli pronti a centrocampo. Milenkovic e Igor in difesa.

ROMA – Recuperati Smalling, Celik e El Shaarawy. Mourinho però potrebbe non forzare. Belotti favorito su Abraham. Solbakken può partire dal 1′. Gli unici indisponibili sono Kumbulla, Karsdorp e Llorente. Da valutare Dybala

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Duncan, Mandragora; Ikone, Jovic, Saponara.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sirigu.

Squalificati: –

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ibanez, Smalling. Llorente; Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Belotti

Ballottaggi: Belotti 55% – Abraham 45%; Tahirovic 55% – Bove 45%

Indisponibili: Kumbulla, Karsdorp, Llorente.

Squalificati: –