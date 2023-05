Probabili formazioni Salernitana-Udinese: trentasettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Udinese, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 27 maggio nel palcoscenico dello stadio Arechie sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Entrambe le squadre sono in una situazione di classifica estremamente tranquilla, ma allo stesso modo vogliono provare a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. I granata spera di avvicinarsi al decimo posto in classifica, mentre i bianconeri cercano un’importante ottava piazza alle spalle delle big. Ecco, di seguito, le possibili scelte di formazione dei due tecnici Paulo Sousa ed Andrea Sottil.

SALERNITANA – Sousa in attacco dovrebbe confermare Piatek come unica punta, supportato da Candreva e Dia, ma occhi a Kastons le cui quotazioni sono in rialzo. In difesa Lovato in vantaggio su Daniliuc per completare il reparto con Gyomber e Pirola.

UDINESE – Becao torna dalla squalifica e riprende il proprio posto al centro della difesa, mentre a centrocampo si rinnova il ballottaggio tra Samardzic ed Arslan, con il primo favorito sul secondo.

Le probabili formazioni di Salernitana-Udinese

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek

Ballottaggi: Piatek 55% – Kastanos 45%, Lovato 55% – Daniliuc 45%.

Indisponibili: Fazio, Valencia.

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

Ballottaggi: Samardzic 55% – Arslan 45%.

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success, Ehizibue.

Squalificati: –