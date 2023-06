Tennis, Sinner potrebbe ricevere una wild card per il torneo di ‘s-Hertogenbosch 2023

In virtù della prematura eliminazione dal Roland Garros, Jannik Sinner avrà più tempo del previsto per iniziare ad allenarsi sull’erba in vista di Wimbledon e dunque potrebbe anticipare il ritorno in campo. Per evitare di restare troppo tempo lontano dalle competizioni, Sinner potrebbe infatti decidere di giocare un altro torneo prima di Halle (in programma dal 19 giugno) e lo slam londinese.

Il tennista azzurro starebbe dunque valutando se chiedere o meno una wild card per l’Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch, torneo che si disputa sull’erba olandese dal 12 al 18 giugno. Al momento è ancora un’ipotesi e non è neppure detto che gli organizzatori gli garantiscano l’invito qualora lo chiedesse (molto difficile, essendo Sinner un giocatore di richiamo, ma comunque possibile). Fatto sta che il ritorno in campo di Sinner potrebbe avvenire prima del previsto, anche per la volontà di riscattare la brutta sconfitta parigina.