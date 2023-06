Real Madrid, ufficiale: Benzema lascia i blancos dopo 14 anni

Karim Benzema lascia il Real Madrid e ora è ufficiale. Lo ha reso noto con una nota il club delle merengues: “Il Real Madrid e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di porre fine alla sua brillante e indimenticabile fase da giocatore per il nostro club. Il Real Madrid vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende”. Dopo 14 anni e una serie sconfinata di vittorie, e dopo soprattutto una stagione incredibile lo scorso anno in cui ha trascinato i blancos alla conquista della Champions League, per l’attaccante francese si profila un’avventura esotica ora nei paesi arabi.