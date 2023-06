Napoli, la Figc smentisce il Corriere dello Sport: “Mancini mai contattato da De Laurentiis”

“Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli”. Interpellate dall’Ansa, fonti interne alla Figc hanno voluto smentire in modo categorico quanto apparso nella prima pagina del Corriere dello Sport, vale a dire un possibile contatto tra il Napoli e il ct della Nazionale Roberto Mancini: “Abbiamo sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026”.