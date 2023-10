Tennis, Sinner: “Il numero 4 è un grande traguardo, gioco per me e i miei tifosi”

In un’intervista rilasciata a Tennis Tv alla vigilia dell’Atp 500 di Vienna 2023, Jannik Sinner ha toccato vari temi, a partire dall’esordio contro Shelton: “Ben è uno dei migliori giocatori della NextGen, sono felice di affrontarlo e mi auguro di migliorare contro di lui“. L’azzurro ha poi fatto un bilancio della sua stagione: “Quest’anno sono dovuto migliorare e ho avuto modo di vedere come il mio corpo reagiva a certe condizioni. In questa stagione sono riuscito a trovare le soluzioni giuste per ridurre il gap con i big. E’ stata una grande stagione, ma ci sono ancora le Finals di Torino e non vedo l’ora di giocarle“. Infine, Sinner ha concluso: “Personalmente non gioco per la storia dell’Italia, bensì per me stesso e per i miei fan che mi danno forza. Sono contento di condividere quest’obiettivo con le persone che stanno intorno. Numero quattro del mondo? Grande traguardo, significa molto per me“.