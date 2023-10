Barcellona, Guiu segna il primo gol da professionista: la reazione dei familiari increduli (VIDEO)

Il gol vittoria realizzato contro l’Athletic Bilbao ha cambiato la carriera di Marc Guiu, classe 2006 del Barcellona che all’esordio assoluto da professionista ha regalato una grande gioia ai tifosi catalani. Il giovane talento ha impiegato appena 23 secondi per segnare un gol valso tre punti ed ha mandato in visibilio tutto il Camp Nou. Tra i tanti tifosi increduli c’erano anche i familiari del ragazzo, che stentavano a credere a quanto accaduto. Il padre si è alzato in piedi per applaudire mentre la madre e la sorella sono scoppiate in lacrime dall’emozione. Ecco il video della loro reazione.

😍 LO BONITO DEL FÚTBOL 👏 Así ha reaccionado la familia de Marc Guiu a su debut y gol para dar la victoria al Barça pic.twitter.com/PBpB1UMrZB — Post United (@postunited) October 22, 2023