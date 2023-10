Ciclismo, Geraint Thomas rinnova con Ineos Grenadiers fino al 2025

Geraint Thomas ha rinnovato con l’Ineos Grenadiers fino al 2025. A renderlo noto è il team con un comunicato. “Sono davvero felice del prolungamento con la Ineos Grenadiers – ha detto Thomas -. Adoro ancora andare in bicicletta, correre e allenarmi con i ragazzi, in ogni suo singolo aspetto”, ha detto Thomas. Il britannico ha poi aggiunto: “So che ho ancora due grandi anni dentro di me. E non avrei continuato in una squadra diversa. Non vedo davvero l’ora di rimettermi in gioco e voglio aiutare la squadra a continuare a progredire. Voglio continuare ad essere altamente competitivo; magari penso di andare di nuovo alle Classiche o correre in classifica generale nei Grandi Giri o aiutare chiunque sarà il prossimo ad arrivare, ma voglio solo avere un impatto positivo sulla squadra”. Thomas ha sottolineato di avere “ancora fame”. Soddisfazione per il rinnovo di Thomas è stata espressa anche Rod Ellingworth, Vice Team Principal Ineos, che ha detto: “L’ambizione della squadra è quella di salire nuovamente sul gradino più alto del podio del Tour de France e Geraint giocherà un ruolo fondamentale nel realizzare questo obiettivo mentre portiamo avanti un raccolto di giovani ed entusiasmanti talenti agli Ineos Grenadiers”.