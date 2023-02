Tennis, Sinner e Musetti in contemporanea stasera: la scelta di SuperTennis

Un venerdì importante per il tennis italiano, che avrà in campo due delle sue stelle nei quarti di finale dei tornei di Rotterdam e Buenos Aires. In Olanda Jannik Sinner, dopo aver eliminato la prima testa di serie del tabellone Tsitsipas, sarà impegnato non prima delle 19:30 contro Stan Wawrinka. Nella capitale argentina invece ci sarà Lorenzo Musetti che come secondo match dalle 17:30 (quindi presumibilmente anche lui intorno alle 19:30) affronterà il peruviano Varillas. I due giovani azzurri in contemporanea e quindi SuperTennis, che detiene i diritti di entrambi i tornei, è costretta ad una scelta. Questa è ricaduta su Sinner, che avrà la priorità e andrà in diretta integralmente sul canale 64 del digitale terrestre e sul 212 di Sky. Nel caso il match di Musetti fosse ancora in corso al termine di Sinner, allora l’emittente aprirà il collegamento da Buenos Aires. In ogni caso sarà possibile seguire interamente l’incontro del tennista di Carrara in live streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).