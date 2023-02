Ranking UEFA aggiornato al 17 febbraio 2022: Inghilterra saldamento al comando, Italia quarta

Tornano le competizioni europee e torna ad aggiornarsi il ranking UEFA dopo questa tre giorni di Champions, Europa e Conference League. Vittoria importante per il Milan contro il Tottenham, così come per Fiorentina a Braga e per la Lazio in casa con il Cluj. La Juventus è stata fermata dal Nantes, mentre la Roma è stata l’unica sconfitta, fuori casa a Salisburgo. L’Italia mantiene la quarta posizione, con l’Inghilterra sempre saldamente al comando. Di seguito il ranking aggiornato al 17 febbraio.

1. Inghilterra 103.284

2. Spagna 89.284

3. Germania 79.731

4. ITALIA 72.497

5. Francia 59.997

6. Olanda 56.900

7. Portogallo 54.216

8. Belgio 38.600

9. Scozia 36.400

10. Austria 34.000

11. Serbia 32.375

12. Turchia 31.500

13. Svizzera 29.175

14. Rep. Ceca 29.050

15. Norvegia 29.000

16. Ucraina 28.900

17. Danimarca 27.825

18. Croazia 25.400

19. Grecia 25.225

20. Israele 25.000

21. Cipro 24.275

22. Svezia 23.750

23. Russia 21.882

24. Ungheria 20.625

25. Romania 20.250

26. Bulgaria 20.000

27. Slovacchia 19.250

28. Polonia 18.750

29. Azerbaigian 16.625

30. Kazakistan 12.625

31. Slovenia 12.500

32. Moldavia 11.750

33. Kosovo 11.041

34. Liechtenstein 11.000

35. Lettonia 10.625

36. Irlanda 10.375

37. Finlandia 10.250

38. Lituania 10.000

39. Armenia 9.875

40. Bielorussia 9.875

41. Bosnia Erzegovina 9.750

42. Lussemburgo 9.000

43. Far Oer 8.750

44. Irlanda del Nord 8.583

45. Malta 8.250

46. Georgia 8.000

47. Estonia 7.582

48. Islanda 7.250

49. Albania 6.250

50. Galles 6.166

51. Gibilterra 5.791

52. Macedonia del Nord 5.500

53. Andorra 5.165

54. Montenegro 4.750

55. San Marino 1.999