Tennis, scatenato Bellucci: batte Nava e accede in finale nel Challenger di Malaga

Se Mattia Bellucci fosse un mese, sarebbe sicuramente ottobre. Dopo il back to back dello scorso anno, quando vinse consecutivamente i Challenger di Saint-Tropez e Vilnius, anche nel 2023 il tennista azzurro ha lasciato il segno, ritrovando il suo miglior tennis. Il 22enne di Busto Arsizio ha infatti raggiunto la finale del Challenger di Malaga 2023, mietendo un’altra vittima illustre dopo gli spagnoli Carballes Baena e Carreno Busta e il connazionale Vavassori.

Grazie al 7-6 6-4 rifilato in due ore di gioco allo statunitense Emilio Nava, Bellucci ha raggiunto la seconda finale stagionale dopo quella vinta lo scorso mese a Cassis, in Francia. Un risultato che non sorprende affatto visto che Mattia sta giocando davvero bene, non a caso partirà favorito in finale contro il francese Ugo Blanchet, proveniente addirittura dalle qualificazioni. Nonostante i tanti punti in scadenza dallo scorso anno, in caso di vittoria Bellucci ritoccherebbe il proprio best ranking, facendo il suo debutto tra i primi 130 del mondo.