Jerome Boateng rivela: “Tornerò a giocare, pronto per nuove sfide”

Jerome Boateng, attualmente svincolato dopo il periodo al Bayern Monaco, è tornato a parlare di calcio giocato. Nelle scorse ore, si era parlato proprio di un suo ritorno in Bundesliga a parametro zero, ma intervistato a “Bild“, il difensore ha chiarito ancora una volta qual è il suo obiettivo: “Pronto per nuove sfide. sono in ottima forma e non sono vicino alla fine della mia carriera. Sento un’energia incredibile ogni giorno e voglio dimostrarlo a tutti ancora una volta. Il mio futuro è all’estero. Molte persone resteranno sorprese: tornerò. Posso solo promettere a un nuovo club che li aiuterò a raggiungere i loro obiettivi con la mia professionalità e la mia energia“.