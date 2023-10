Rugby, Mondiali 2023: l’Argentina è la prima semifinalista, Galles rimontato 17-29

L’Argentina è la prima semifinalista dei Mondiali 2023 di rugby in corso di svolgimento in Francia. La Nazionale sudamericana si impone in rimonta per 29-17 nei confronti del Galles, dopo un avvio di gara un po’ incentro. La formazione britannica, infatti, ha un migliore approccio alla partita mettendo a referto la sua prima meta al 14′ con Biggar, che successivamente completa anche la trasformazione e realizza un calcio di punizione. Nei minuti finali del primo tempo due calci di punizione siglati da Boffelli consentono all’Argentina di andare a riposo sotto di sole quattro lunghezze (10-6).

Nella ripresa la compagine sudamericana torna in campo con il piglio giusto e si affida ancora a due calci di punizione di Boffelli per incrementare il proprio score, ma al 55′ arrivano la meta di Williams e la trasformazione di Biggar per i gallesi. Nel momento clou della sfida Sclavi firma la prima meta degli argentini, che in seguito trasformano con Boffelli per il sorpasso. Durante i minuti finale l’inerzia del match è completamente a favore dell’Argentina, che trova un’altra meta con Sanchez e la trasformazione di Boffelli; nel recupero ci pensa Sanchez con un calcio di punizione a fissare lo score sul definitivo score 29-17.