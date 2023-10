Tennis, Rune riparte da Boris Becker: il tedesco farà il super coach, a breve l’ufficialità

Attraverso una foto postata sui social, Holger Rune sembra aver confermato le indiscrezioni lanciate nei giorni precedenti dalla stampa tedesca. Il tennista danese, che dopo un’ottima parte di stagione è crollato anche a causa di problemi fisici, avrebbe deciso di affidarsi a Boris Becker come super coach. Il classe 2003 di Copenaghen, reduce dalla rottura con Patrick Mouratoglou pochi mesi fa, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae sul campo di allenamento a Monaco insieme all’ex tennista tedesco. Quest’ultimo, dopo essersi messo alle spalle i problemi con la legge (è finito in carcere per bancarotta fraudolenta), sembra dunque pronto a fare il suo ritorno nel mondo del tennis. Dal 2013 al 2016 lavorò infatti al fianco di Novak Djokovic in qualità di super coach. Secondo la stampa estera, l’ufficialità della partnership dovrebbe arrivare a breve.

