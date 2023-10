Qualificazioni Europei 2024: pirotecnico 3-3 tra Svizzera e Bielorussia, vince la Repubblica Ceca

Pirotecnico 3-3 tra Svizzera e Bielorussia a San Gallo nel match delle qualificazioni agli Europei 2024. Sorprendente pareggio per gli elvetici, che erano persino finiti sotto di due nel finale e che hanno parzialmente sistemato le cose nel finale, raccogliendo però solo un punto che mette a rischio il pass per la rassegna continentale in Germania. Con questo risultato, infatti, gli svizzeri di Yakin restano al comando del girone I con 15 punti, ma la Romania può operare il sorpasso, anche se avrebbe poi una partita in più, visto che le sfide di Israele (in piena corsa per la qualificazione), contro Svizzera e Kosovo, sono state rinviate. Nel primo tempo vantaggio svizzero grazie al sigillo del solito Shaqiri, clamoroso ribaltone nella ripresa con le reti di Ebong e Polyakov, in entrambi i casi non perfetto il portiere dell’Inter Sommer, quindi ecco il tris addirittura con Antilevski, prima annullato in campo e poi concesso col Var. La Svizzera a quel punto di scuote, anche grazie a un ottimo impatto di Ndoye, e la pareggia con due gol in due minuti targati Akanji e Amdouni, ma non basta per vincerla.

Nell’altra sfida delle ore 18, importante vittoria per la Repubblica Ceca che piega 1-0 e su rigore le Isole Far Oer. Soucek non perdona dal dischetto e così i cechi restano in corsa per la qualificazione a Euro 2024 in un girone, il gruppo E, davvero equilibrato e incerto.