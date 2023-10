Arbitri, presidente Pacifici: “Aia unicum ed eccellenza a livello mondiale”

“La nostra Associazione è un unicum ed un’eccellenza a livello mondiale”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Aia, Carlo Pacifici, in chiusura dell’Assemblea Organizzativa e Tecnica degli arbitri, svolta ad Ascea. Alla riunione ha preso parte anche Daniele Orsato in videoconferenza: “Bisogna riportare il focus sulla tecnica ed insegnare ai ragazzi e alle ragazze ad arbitrare. Quando scendo in campo in Serie A, voglio fare bene perché la domenica successiva ci sarà un arbitro più giovane al posto mio. Io e tutti i miei colleghi saremo sempre a disposizione per partecipare alle riunioni nelle varie Sezioni italiane. Siamo una squadra e lavoriamo tutti nella stessa direzione, l’unico obiettivo sono i sogni dei ragazzi”. Presente anche l’arbitro donna internazionale Maria Marotta: “La crescita del movimento femminile è sotto gli occhi di tutti. Questo grazie a chi se ne occupa ed anche ai comportamenti tenuti sia dentro sia fuori del campo”.