Tennis, presentato l’ATP Challenger 175 di Cagliari

Questa mattina a Cagliari è stato ufficialmente presentato il ‘Sardegna Open’ torneo ATP Challenger 175 che si giocherà dall’1 al 7 maggio sui campi in terra rossa del Tennis Club Cagliari. Si tratta di una nuova categoria di tornei che generalmente in programma durante la seconda settimana degli eventi più importanti del circuito maggiore. Tra poche settimane si giocherà a Phoenix tra Indian Wells e Miami, Cagliari sarà invece l’evento che si disputerà durante la seconda settimana del torneo di Madrid. Poi toccherà a Torino nel corso della seconda settimana del Masters 1000 di Roma. La differenza rispetto ai tradizionali eventi challenger riguarda i punti (175 al vincitori) e un montepremi decisamente più alto, ma anche la possibilità di potervi partecipare a prescindere dalla posizione in classifica.

“Diciamo che la collocazione – ha detto il direttore del torneo Paolo Lorenzi – è strategica: a Madrid giocano i migliori 70-80 al mondo. E chi esce presto dal torneo di solito non sta fermo: per prepararsi in vista degli Internazionali di Roma potrà verosimilmente giocare a Cagliari. Gli azzurri? Non posso augurare che giochino a Cagliari perché questo significherebbe un’uscita anticipata da Madrid. Ma diciamo che in generale ci sono le condizioni perché possano essere presenti dei big del tennis internazionale”.

“Dopo gli internazionali di Roma e le Atp finals di Torino – ha detto il presidente della Federazione italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi nel corso della presentazione ufficiale a Cagliari – è il torneo più importante che si svolge in Italia. E non è un evento spot: sarà un appuntamento fisso. La Sardegna non ha mai ospitato manifestazioni di questo livello”.