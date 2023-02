Inter-Porto, Acerbi: “Partite del genere si preparano da sole”

“Una partita del genere si prepara da sola. Sarà una partita importante, conosciamo le loro qualità. Giocano da molti anni insieme, cerchiamo di migliorare allenamento dopo allenamento per subire il meno possibile. Con la qualità che abbiamo a centrocampo, il singolo può risolvere la partita”. Lo ha detto in conferenza stampa il difensore dell’Inter Francesco Acerbi alla vigilia di Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League 2022/2023. Il difensore si sofferma sulla vittoria con l’Udinese: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nella ripresa siamo andati troppo all’arembaggio e avremmo potuto anche perderla, viste le tante ripartenze subite. Dobbiamo avere più equilibrio, ma lì è un discorso di generosità: quando vinci va tutto bene, ma serve sempre equilibrio. Dobbiamo cercare di avere sempre equilibrio, per tutti i novanta minuti e recupero: puoi segnare anche in pieno recupero”.