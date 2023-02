Sci freestyle, Mondiali Bakurani 2023: Scott miglior punteggio nelle qualificazioni aerials femminili

Dopo la gara mista a squadre di domenica si torna sulla neve ai Mondiali di sci freestyle in corso a Bakurani, in Georgia. In mattinata sono andate in scena le qualificazioni femminili di aerials, che non vedevano in gara rappresentanti azzurre. Il miglior punteggio è stato messo a segno dall’australiana Danielle Scott con 99.40, davanti alla canadese Marion Thenault con 96.93 e alla cinese Meiting Chen, più distaccata con 89.88. Erano in programma anche le qualificazioni maschili, ma il troppo vento ha costretto gli organizzatori a posticipare a domani le prove.