Tennis, Pietrangeli bacchetta Berrettini: “Non ha capito la fortuna che ha, spero non smetta di giocare”

Nicola Pietrangeli ha rilasciato un’intervista a Notizie.com, commentando il periodo che sta vivendo Matteo Berrettini, alle prese con tante difficoltà: “Nessuno conosce la verità sulle sue condizioni e sui suoi problemi, forse non la sa neppure lui. Credo che solo lui sia in grado di dire quando potrà tornare a giocare. Onestamente non so neanche se giocherà Wimbledon“.

Alla domanda su eventuali consigli da dare a Berrettini, l’ex tennista si è poi scatenato: “Ma quale consigli! Berrettini ha 25 anni. E’ bello, è ricco, è famoso. Ma che vuole di più dalla vita? Non ha capito la fortuna che ha. Guadagna milioni di euro e sta dilapidando tutto. A me onestamente non fa pena neanche un po’ – ha spiegato Pietrangeli – Io non so cosa gli passi per la testa, ma è un peccato perché ha una fortuna enorme in mano e fa il difficile. E’ un momento non facile per lui e spero che sia in grado di uscirne presto. Personalmente mi auguro che la voce che circola, ovvero che stia addirittura pensando di smettere, non sia vera. Sarebbe un dramma“.

Infine, Pietrangeli si è espresso anche su altri due tennisti azzurri, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: “Sono forti e hanno il futuro dalla loro parte, ma non dobbiamo caricarli di troppe pressioni. Tra i due Sinner è quello che ha più possibilità di scalare ancora la classifica, ma a mio avviso Musetti gioca meglio“.