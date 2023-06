Camporese: “Berrettini non ascolti stupidaggini, gli sportivi hanno diritto alla socialità”

Omar Camporese ha commentato a La Ragione la crisi di condizione fisica e di risultati che sta affrontando Matteo Berrettini, ex numero 6 del mondo e finalista a Wimbledon nel 2021. “Berrettini non deve ascoltare altre sirene – ha esordito l’ex tennista bolognese –. Metta da parte le stupidaggini che sente in giro sulla sua vita privata, per la storia con un personaggio famoso. Noi sportivi non possiamo avere una vita sociale? Rispetto ai miei tempi è una situazione più complicata per i social, ma la verità è che la mentalità italiana è ristretta: quando si perde vanno sempre in cerca di un colpevole. Ho visto da vicino il ritiro di Berrettini alle ATP Finals 2021, a Torino. Stavo commentando la sua partita. Era in lacrime per quel dolore agli addominali, capisco perfettamente cos’ha provato. Dall’esterno non ci si rende conto che il tennista vive di routine. Quando questa viene rotta di continuo, diventa difficile rialzarsi. Matteo lo sta vivendo sulla sua pelle. La psiche ne risente tantissimo: ti chiedi in continuazione quando starai bene, se e quando tornerai ad alti livelli”, ha concluso Camporese.